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الموجى الصغير يكشف كواليس تحول مسيرة والده من الطرب إلى التلحين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموجى الصغير، إن والده محمد الموجى بدأ مطرباً ثم اتجه إلى التلحين، وكانت بداية دخوله مجال التلحين بعدما استمعت إليه إحدى لجان تقييم الأصوات فى الإذاعة المصرية، ونصحوه حينها بالإتجاه إلى التلحي، نظرًا لأن نبرات صوته هادئة بدرجة كبيرة.

محمد الموجى

محمد الموجى

وأضاف الموجى لـ"الخليج 365":"اللجنة طلبت منه أن يتجه إلى التلحين، لأنها كانت عارفة موهبته الموسيقية، وفى ذلك الوقت ظهرت أصوات مميزة أمثال عبد الحليم حافظ، وكارم محمود.

 

محمد الموجى

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محمد الموجى

وأوضح، أن والده وجد صوت العندليب عبد الحليم حافظ يشبه صوته، وكان ذلك سبب إبداع والده فى تلحين كلمات أغانى "عبد الحليم"، يقول الموجى الصغير:" والدى كان يلحن بإحساس المطرب قبل أى حاجة، وحقق نجاح كبير  في ألحانه مع عبد الحليم، ونالت إعجاب الجمهور وقت طرحها، وحتى الآن مازالت في وجدان الجيل الحالى.

 

عبد الحليم حافظ والموجى

عبد الحليم حافظ والموجى

يذكر أن محمد الموجى من أشهر الموسيقيين فى مصر والوطن العربى، حيث لحن لكثير من المطربين، وأبرزهم: أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وشادية، وصباح، ومحرم فؤاد، وسميرة سعيد، وعلى الحجار.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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