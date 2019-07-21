شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "أيامنا الحلوة" يفتتح مهرجان الأوبرا فى المسرح الرومانى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح فريق "أيامنا الحلوة"، بقيادة المايسترو محمد عثمان، يوم الاثنين 22 يوليو، فعاليات مهرجانات الأوبرا الصيفية فى الإسكندرية ودمنهور، تحت إشراف الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى بالأوبرا.

مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية ودمنهور يعد رئة ومتنفسا للجمهور، ويجمع ألوانا فنية ثرية ومتنوعة، ويأتى ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى بناء الإنسان من خلال تقديم ألوان إبداعية جادة فى مختلف محافظات مصر، وبها رسائل إيجابية يتم توجيهها للشباب وتدعوهم إلى انتقاء الفنون التى تحمل القيم والمبادئ السامية، وتعمل على الارتقاء بالوجدان وتنمية وتطوير الوعى.

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مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية ودمنهور تضم برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا يشمل 25 حفلا على 3 مسارح، هى: الرومانى، سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور، وتتضمن عروضاً لمجموعة من النجوم والفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة منها أيامنا الحلوة، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بلاك تيما، مسار إجبارى، وسط البلد، أوركسترا ساوند تراك، النفيخة، تكسير شرقى، تامر عاشور، نسمة محجوب، خالد سليم، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء يس، بغدادى بيج باند، مى فاروق، إيمان البحر درويش، غالية بن على ومحمد محسن.

يشار إلى أن حفل أيامنا الحلوة يتضمن باقة من الأعمال الغنائية والموسيقية التى تنتمى لفترة تسعينيات القرن الماضى، والتى اشتهرت الفرقة بتقديمها إلى جانب مجموعة مميزة من أغانى الموسيقى العربية، بالإضافة إلى مختارات من أعمال فن المونولوج.