شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عمل تجمع كريم عبد العزيز وصناع "البعض لا يذهب للمأذون" لاختيار البطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد النجم كريم عبد العزيز جلسة عمل مع صناع فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون"، للاستقرار على البطلة والممثلين المشاركين فى العمل، حيث وضع المخرج أحمد الجندى قائمة باسماء الممثلين المقرر التعاقد معهم للبدء فى تصوير الفيلم مباشرة، إذ من المقرر أن يعرض الفيلم فى موسم أفلام نصف العام 2020.

وفى سياق متصل، أوشك السيناريست أيمن وتار، على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لسيناريو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون"، والذى تعتمد أحداثه على قصة كوميدية اجتماعية، مثلما قدمها فى فيلمه الأخير "نادى الرجال السرى" من إخراج خالد الحلفاوى .

وينتظر النجم كريم عبد العزيز طرح فيلمه "الفيل الأزرق2" ، المقرر عرضه يوم 25 يوليو الجارى فى جميع دور العرض، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، اياد نصار، شيرين رضا، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف أحمد مراد، إخراج موران حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز .