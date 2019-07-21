شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بوسترات للألبومات الجديدة خطفت الأنظار فى موسم صيف 2019.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح عدد من نجوم الغناء البوسترات الدعائية لألبوماتهم تزامنا مع الإحتفال بموسم صيف 2019، حيث انتهى المعظم من تسجيل ألبوماتهم بشكل كامل، والبعض الآخر يضع اللمسات النهائية من المكساج والماستر.

وفي خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز بوسترات ألبومات صيف 2019:-

مصطفى قمر:

طرح النجم مصطفى قمر البوستر ألبومه القادم بعنوان "ضحكت ليا" وهى كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى ، وتوزيع وسام عبد المنعم، ويضم الألبومه 12 أغنية .



مصطفى قمر

ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمروعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد ورمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة مختلفة عن ألبوماته السابقة.

رامى صبرى:

وطرح المطرب رامى صبرى بوستر ألبومه جديد والتى يحمل اسم "فارق معاك" من كلمات أحمد على موسى ألحان وتوزيع رامى صبرى.

ويتعاون رامى فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشعراء أحمد على موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعى، هالة على ومن الموزعين جلال الحمداوى الذى تعاون مع رامى مسبقا فى أغنيتى "الراجل وأهد الدنيا" كما يتعاون مع طارق توكل، تميم ومن الملحنين يتعاون رامى مع مدين، شادى حسن، كما يقوم رامى بتلحين بعض أغنيات ألبومه القادم.

كريم محسن :

كشف الفنان كريم محسن عن بوستر ألبومه المقبل بعنوان "قابل بقى"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور ، وتوزيع محمد شفيق، والألبوم يتضمن 14 أغنية،و يتعاون عدد كبير من الشعراء والموزعين ومنهم :هانى صارو، أيمن عز، أحمد حسن راؤول، حسام سعيد، إسلام خالد، محمد نصار، عمرعبده علي، ومحمد مصطفى ملك، بالإضافة لأغنية من كلمات الشاعر محسن عز والد كريم محسن.



كريم محسن

أما الملحنين فيتعاون مع كل من محمود أنور وإسلام زكي وأحمد يوسف وعمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي، ولحن كريم لنفسه أكثرمن أغنية في الألبوم، والتوزيع لكل من محمد شفيق وإسلام زكي وزووم، ويشمل 12 أغنية .

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فريق واما:

طرح بفريق واما البوستر الدعائي لألبومه الجديد، و المقرر طرحه في أغسطس المقبل، و هو يضم 10 أغنيات.



واما

ويمثل عودتهم للغناء معاً بعد عدة سنوات، وتم التعاون فيه مع نخبة من الشعراء مثل أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، تامر حسين، أما الألحان فتم التعاون مع محمد يحيى، رامى جمال، ايهاب عبد الواحد، احمد فهمى، والتوزيع الموسيقى لكل من نادر حمدى، توما، إيهاب فاروق.

هيثم شاكر:

طرح النجم هيثم شاكر بوستر ألبومه جديد، والتى يضم ألبوم هيثم شاكر الجديد 12 أغنية، منها "ما توصونيش" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"لحقتينى" كلمات نادر عبد الله ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد ولحن شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.



هيثم شاكر

كما يتضمن الألبوم أغنية "بحبك لنفسى" لحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بابى مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة ولحن تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف ولحن تامر على وتوزيع شريف مكاوى، و"ما تغيبوش" كلمات سلامة على ولحن محمد يحى وتوزيع أحمد إبراهيم، و"مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعى ولحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد ولحن أحمد صلاح حسنى وتوزيع أحمد إبراهيم.

طرح المطرب مصطفي حجاج بوستر ألبومه جديد والذي يحمل اسم "هتزهزه"، ويتضمن الألبوم عددا من الأغاني المتنوعة في أفكارها وألحانها، وتعاون فيها حجاج مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم، وبلال سرور ومصطفى حسن وأسامة عبد الهادي وياسر نور.

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج: