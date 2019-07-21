"ابن عائلة استقرارطية.. وشارك في فيلم إنجليزي.. وماسأة وفاة شقيقه" حكايات "الابن الضال" أحمد محرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد محرز، إذ أنه ولد في 11 يونيو عام 1949.

وتضم حياة محرز العديد من المفرقات نرصدها في السطور التالية..

- اسمه بالكامل أحمد إسماعيل محرز.

- والده كان أحد أطباء العائلة المالكة ووالدته شريفة هانم كانت من رائدات الحركة النسائية في مصر قبل ثورة 1952.

- في عام 1976، فوجئ الجمهور به بطلا لفيلم عودة الابن الضال، إخراج يوسف شاهين، وهو فيلمه الأشهر، رغم أنه كان هاويا.

- بعد 3 سنوات عاد للظهور مرة أخرى مع يوسف شاهين في فيلم إسكندرية ليه، ولكن هذه المرة ممثلا ومساعدا للمخرج.

- قبل ظهوره الثاني في مصر، شارك في الفيلم الجزائري نهلة.

- في عام 1980 شارك في الفيلم البريطاني "Death of a princees"، وهو فيلم يتحدث عن إعدام أميرة سعودية لأنها هربت مع حبيبها، وشارك في البطولة سوسن بدر وسمير صبري من مصر.

- كما شارك في أولى أفلام المخرج خيري بشارة الأقدار الدامية مع نادية لطفي.

Advertisements

- عاد مرة أخرى للتعاون مع يوسف شاهين عام 1982 من خلال فيلم حدوتة مصرية، ممثلا ومساعدا للمخرج.

- وظل لـ9 سنوات بعيدا عن السينما، حتى شارك شاهين مجددا في فيلم "سكوت ح نصور"

- في عام 2003 ظهر في مسلسل شباب أون لاين كضيف شرف.

- كان شقيقه علي محرز صحفيا وتوفي في حريق نشب في فيلا العائلة، وتم عرض الفيلا بعد هذه الحادثة المروعة للبيع وبنيت محلها عمارة سكنية.

- تحدث البعض عن كونه غير مصري بسبب لهجته في فيلم الابن الضال لكن الناقد الفني سمير فريد نفى ذلك.

- رغم قلة أدواره فإن الكثير من النقاد أشادوا بأدائه، وقد كتب عنه الناقد محمود عبدالشكور في كتابه وجوه لاتنسى أن أهم ما يميزه هو الاقتصاد الشديد في التعبير.

- كما وصفه الناقد سمير فريد بأنه من أبرز الممثلين الهواة في تاريخ السينما المصرية

توفى في 21 يوليو 2008.