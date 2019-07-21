فيديو| أمير كرارة "دليفري" ودياب "تباع" في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان محمد دياب، الشهير بـ"دياب" فيديو يجمعه بالفنان أمير كرارة، وهما يركبان دراجة بخارية بالساحل الشمالي. وقال دياب في الفيديو: "النجم أمير كرارة اشتغل دليفري، وأنا تباع معاه اللي عاوز حاجة توصله لحد البيت يقول، احنا بنسترزق في الأيام الفاضية دي". Advertisements وعلق على الفيديو: "أكل العيش مر"، وعلقت المذيعة هاجر الأبياري، زوجة دياب: "هات بطيخة وإنت راجع". يذكر أن كرارة ودياب يقضيان فترة استجمام خلال هذه الأيام بالساحل الشمالي.

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