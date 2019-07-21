تراند اليوم : فيديو فاضح لفنانة شهيرة عارية تمامًا:« أنا شر وسأذهب إلى جهنم»



نشرت فنانة عربية شهيرة مقطع فيديو فاضح لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي ترتدي مايوه يظهرها شبه عارية، ما أثار غضب الجميع وفتح الهجوم عليها، وذلك بعد إثارتها الجدل من قبل بظهورها عارية الصدر تمامًا أمام دكتور تجميل يدعى "نادر صعب" لإجراء عملية تجميل.

وشاركت الفنانة الاستعراضية اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك مقطع فيديو جديد لها وتبعه صور مثيرة بالبكيني.

وظهرت ميريام كلينك في الفيديو وهي مستلقية بملابس السباحة وذلك للمرّة الأولى بعد خضوعها لعملية زرع حشوات جديدة في صدرها.

وعلقت كلينك على الفيديو: أنا شر وسأذهب إلى جهنم.

وشن نشطاء هجوم كبير عليها بألفاظ وشتائم غير لائقة بسبب صورها المستفزة، وتعمدها إثارة الجدل بشكل غير لائق واستفزاز مشاعر الجمهور بصور عارية.



