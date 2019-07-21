تراند اليوم : طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج..تعرف على السبب...

كشفت مصادر مؤكدة عن طلاق الفنانة المصرية هنا شيحة، من زوجها الفنان أحمد فلوكس، منذ 3 أشهر، في سرية تامة، حيث فضّل الثنائي عدم الإعلان عن الأمر لوسائل الإعلام.
وذكرت المصادر أن النجمين فضّلا الانفصال في هدوء، لعدم شعور كل منهما بالراحة مع الآخر، حسب وسائل إعلام محلية.
وأوضحت المصادر، أن السبب الرئيسي في الطلاق هو عدم تأقلم كل منهما على وجود أطفال لكل طرف من زيجته السابقة، الأمر الذي عجّل بانفصالهما، بعد مرور أقل من عام على زواجهما.
وكانت أنباء قد تردّدت في الآونة الأخيرة عن وقوع خلافات بين هنا وأحمد إلا أنهما أصرّا على نفيها تمامًا، رغم أن هذه الفترة كانا قد انفصلا بالفعل سرًا.
وما زاد من أنباء وجود الخلافات قيام كل منهما بإلغاء متابعته للآخر على إنستجرام، وقيام أحمد فلوكس بحذف صورهما من حسابه الشخصي.
يُذكر أن أحمد فلوكس لديه طفل من زوجته السابقة، بينما أنجبت هنا ولدين من زوجها السابق.