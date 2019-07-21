شاهد.. مارفل تزيح الستار عن سلسلة أعمال فنية جديدة

أعلنت شركة مارفل العالمية عن مجموعة كبيرة من أعمالها الفنية المقبلة، حيث كشفت عن العديد من المسلسلات والأفلام، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يأتي في المقدمة فيلم "بليد"، بطولة ماهر شالا علي، ولم يتم تحديد موعد عرضه.

وكشفت أيضًا عن موعد طرح فيلم "بلاك ويدو"، المقرر طرحه يوم الجمعة 1 مايو 2020.

قررت شركت مارفل طرح جزء جديد من سلسة أفلام ثور بعنوان "لاف أند ثاندر"، من المقرر عرضه

بجميع دور العرض يوم الجمعة 5 نوفمبر من عام 2021.

يتم عرض مسلسل "هوك آي"، ومن المقرر عرضه حصري على شاشة قناة ديزني العالمية بعام 2021.

أما مسلسل "وات آيف"، فسيتم عرضه أيضًا على شاشة قناة ديزني العالمية، وذلك في صيف عام 2021.

وكشفت شركة مارفل عن عودة سلسلة أفلام دكتور سترينج، بعنوان "multiverse of madness"،

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ومن المقرر طرحه يوم الجمعة 7 مايو عام 2021.

كما قررت شركة مارفل أيضًا طرح مسلسل بعنوان "لوكي"، الذي يتم عرضه في ربيع 2021، حصريًا على شاشة قناة ديزني.

من المقرر أن يتم العرض الجديد من مسلسل "واندا فيجن"، في ربيع 2021، على شاشة قناة ديزني.

وعودة فيلم "شانج تشي"، ستكون يوم الجمعة 12 فبراير عام 2021، بجميع دور العرض.

وسيتم عرض مسلسل "ذا فالكون أند ذا وينتر سوليدير"، عبر شاشة قناة ديزني 2020.

ويأتي في آخر القائمة فيلم بعنوان "Eternals"، من المقرر عرضه في نوفمبر عام 2020.