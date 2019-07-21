شاهد.. عمرو دياب يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

طرح النجم عمرو دياب أحدث أغانيه بعنوان "بحبه"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي، وتعد الأغنية هي أولى أغاني ألبومه المقبل. من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي، وتعد الأغنية هي أولى أغاني ألبومه المقبل. يذكر أن النجم عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الصيفي بعنوان "أنا غير".

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