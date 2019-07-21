طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 09:50 صباحاً - كشف موقع ” إرم نيوز ” عن طلاق الفنان أحد فلوكس والفنانة هنا شيحة بعد تأكيد مصادر مقربة للفنانين هذا الأمر للموقع .

وقالت المصادر أن الطلاق تم منذ حوالي 3 أشهر بسبب وجود أبناء لكل طرف دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الخلافات .. وأنهما إلى الآن يتكتمان على الخبر ولم يعلنا صحته من عدمه .

وقالت المصادر أن السبب الرئيسي في طلاقهما هو عدم تأقلم كل منهما على وجود أطفال لكل طرف من زيجته السابقة .. الأمر الذي عجل بانفصالهما بعد مرور أقل من عام على زواجهما الذي تم في شهر أكتوبر الماضي في حفل عائلي بسيط .

وترددت أنباء حول وجود خلافات بينهما وإنفصالهما منذ فترة طويلة عندما نشر كل منهما منشورات على صفحاتهما في مواقع التواصل الإجتماعي تتحدث عن الصدمة والوجع .

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ثم تطور الأمر بينهما حيث قام كل منهما بإلغاء متابعته للآخر على موقع ” إنستجرام ” وقيام أحمد فلوكس بحذف صورهما معا من حسابه الشخصي .