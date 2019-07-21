سوزان نجم الدين تُتوّج كأفضل ممثلة سورية عربية في مهرجان الأفضل ببيروت

حصلت النجمة السورية سوزان نجم الدين على لقب أفضل ممثلة سورية عربية وذلك عن مشاركاتها في "ابن أصول" و"كلبش٣" وفيلم "حملة فرعون" في مهرجان الأفضل في بيروت.

وأهدت سوزان نجم الدين، التكريم إلى بلدها سورية أثناء كلمتها بعد استلامها درع الجائزة في احتفاليه أقيمت في بيروت

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وقالت "نجم الدين" إنها تهدي التكريم إيضا لبلدها الثاني مصر الحبيبة "أم الدنيا"، كما أهدت الجائزة لصناع الأعمال التي اشتركت فيها ووجهت الشكر لشركة سينرجي والمنتج تامر مرسي منتج مسلسلي "ابن أصول وكلبش٣".

كما وجهت شكر كبير للمنتج محمد السبكي منتج فيلم"حملة فرعون".

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وختمت سوزان كلامها بقول: "افتخر بهذه الجائزة التي جاءت بعد جهد وتعب كبير خلال الفترة الماضية، واتوجه بالشكر للقائمين علي مهرجان (الأفضل) على تلك الثقة التي منحت اياها واسعدتني كثيرا متمنية ان احافظ على ثقة الجمهور ومحبتهم لي من خلال اختياراتي المقبلة ومن خلال تقديم اعمال مميزة وقوية لا تقل عن التي سبقتها وان تحافظ عليها".

وعلي جانب أخر تواصل سوزان نجم الدين قراءة بعد الأعمال الفنيه المعروضة عليها سواء تليفزيونيًا أو سينمائيًا سواء في مصر او الوطن العربي.

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