فنانون مغاربة يهنئون المنتخب الجزائري بالتوويج بلقب كأس الأمم الأفريقية

هنأ عدد من الفنانين المغاربة المنتخب الجزائري بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا مساء أمس الجمعة بملعب الدولي القاهرة للمرة الثانية في تاريخه على حساب السنغال، وتصدر النجم المغربي سعد لمجرد قائمة الفنانين الذين هنئوا المنتخب الجزائري بعد إحرازه اللقب الإفريقي،وقال "ألف مبروك خوتنا الجزائريين على هذا الانتصار اللي فرحنا به كاملين من القلب، الحمد لله.

ولم تفوت الفنانة المغربية لطيفة رأفت الفرصة من أجل تهنئة محاربي الصحراء و التعبير عن فرحتها بعد التتويج المستحق للجزائر معلقنا: "ألف ألف مبروك لإخواننا الجزائرين،و لمنتخبنا الثاني فرحتونا بفوزكم بكأس إفريقيا و شرفتونا،فرحتنا واحدة و ديما خاوة خاوة ".

النجم المغربي دوزي كعادته لم يتردد في توجيه رسالة تهنئة للمنتخب الجزائري بعد تمكنه من الفوز على المنتخب السينغالي وقال "ألف مبروك للمنتخب الجزائري و الشعب الجزائري بكأس إفريقيا،صراحة فوز مستحق."

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سميرة سعيد هي الأخرى هنأت المنتخب الجزائري حيث نشرت صورة للاعبي منتخب الجزائر وقدمت التهنئة لهم على الفوز باللقب الإفريقي، وكتبت عبر حسابها على موقع "انستغرام "مبروك لإخواننا وجيراننا في الجزائر.. فوز مستحق.. فرحة مغاربية عربية.

الفنان المغربي حاتم عمور كان أيضا من بين النجموم المغاربة الذين شاركوا ثعالب الصحراء انتصارهم وفرحتهم وكتب قائلا "الجزائر أبطال إفريقيا2019 هنيأ لإخواننا"، ويشار إلى أن منتخب الجزائر فاز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية، التي أقيمت أمس الجمعة بالقاهرة وحقق بذلك اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توجوا به لأول مرة في أرضهم في عام 1990.

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