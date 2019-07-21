شاهد.. رقص مثير لـ رانيا يوسف بالمنديل !

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 08:42 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو جديد لها من عطلتها التي تقطيها مع ابنتيها في احد المدن الساحلية.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو في وصلة رقص مثيرة وهي تلوح بالمنديل قبل ان تنضم اليها ابنتها.

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو باللغة الانكليزية قائلة: “الرقص هو اللغة الخفية للروح”