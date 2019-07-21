كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 08:42 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو جديد لها من عطلتها التي تقطيها مع ابنتيها في احد المدن الساحلية.
وظهرت رانيا يوسف في الفيديو في وصلة رقص مثيرة وهي تلوح بالمنديل قبل ان تنضم اليها ابنتها.
وعلقت رانيا يوسف على الفيديو باللغة الانكليزية قائلة: “الرقص هو اللغة الخفية للروح”
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رقص مثير لـ رانيا يوسف بالمنديل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.