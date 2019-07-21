نسرين طافش تزور عدة دول أوروبية في إجازة سياحية تبدأها من إيطاليا

سافرت الفنانة السورية نسرين طافش في أجازة سياحية، تزور فيها عدة دول أوروبية، وحرصت على مشاركة الفانز بصور من كل مدينة زارتها.

جولة نسرين بدأت من إيطاليا، حيث نصحت الفنانة متابعيها بأول قاعدة عند زيارة إيطاليا عبر صورة مميزة، بدت فيها تتناول الغداء في أحد المطاعم، وارفقتها بتعليق كتبت فيه: "عندما تكون في إيطاليا، عليك بتناول الاسباجتي كأول قاعدة".

وفي صور لافتة، بدت نسرين تلعب وتمرح مع الحمام أمام كاتدرائية ميلانو الأثرية، وهي اللقطات التي كشفت مدى سعادتها واستمتاعها بوقتها هناك.

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ومن ميلانو، طارت نسرين إلى هولندا، حيث نشرت الفنانة السورية صورة من إحدى نزهاتها في شوارع مدينة روتردام، حيث تمنى لها الفانز أجازة سعيدة وممتعة.

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من ناحية أخرى، طرحت نسري طافش أغنية جديدة باللهجة الجزائرية بعنوان "نجمة قطبية"، من ألبومها الجديد "الحلوة"، وقد حرصت الفنانة على كتابة اهداء للأغنية، جاء فيه: "إهداء للحبيبة الجزائر .. و للفنان القدير رابح درياسة تقديرا للفن الجزائري و الفنانين الجزائريين .. سيبقى فنهم خالد .. و لامي الغالية ابنة وهران الباهية".

يُذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل "مقامات العشق" عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

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