لطيفة تُحيي حفلًا ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولي بحضور نخبة من الوزراء

أحيت المطربة لطيفة، السبت، حفلًا بالعاصمة التونسية ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولى، وشهد الحفل حضور نخبة من الوزراء والمسئولين التوانسة، بالإضافة إلى حشد كبير من الجمهور الذي اشعل الحفل بكثير من الحماس، وعبرت لطيفة عن سعادتها بنجاح الحفل وردود فعل

الجمهور، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله لا يحرمني منكم ولاد بلادي فرحتوني سهرية من العمر لا تنسى .. بوعدكم بقية الحفلات تكون في نفس المستوي وأكتر".

وجدير بالذكر أن حفل لطيفة السبت حقق نجاحًا كبيرًا، و كُرمت من قبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، وهو الأمر الذي جاء بمثابة تعويض لها، بعد إلغاء حفلين كان مقررًا أن تحييهم في تونس، الأول في 20 أغسطس المُقبل في ختام مهرجان بنزرت الدولي، وآخر ضمن فعاليات افتتاح مهرجان صفاقس الدولي.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

لطيفة تنتهي من تسجيل أغنية جديد

مهرجان قرطاج يضيف حفلا للمطربة لطيفة بعد إلغاء حفلاتها في تونس