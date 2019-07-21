كارول سماحة تُحيي حفلًا موسيقيًا على مسرح قرطاج في تونس آب المُقبل

تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا موسيقيًا على مسرح قرطاج في تونس، يوم الجمعة 9 آب/أغسطس المقبل، وكتب كارول عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مغازلة جمهور تونس: "إلى أحبائى في تونس أتشوق للقائكم مرة ثانية على مسرح قرطاج الدولي".

مهرجان قرطاج يقدم فى دورته الـ55 هذا العام عروضًا موسيقية متنوعة من أربع قارات هي: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وعروضًا للشباب وعروضًا للفرجة، ولأن تونس عاصمة ثقافية إسلامية يقدم المهرجان عروضًا صوفية.

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة طرحت أغنية "إن شالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام ذكي، وتوزيع عادل حقي.

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في جانب آخر شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها عبر "تويتر" وطرحت البرومو الدعائى الرسمي لفيلم "بالصدفة" الذى يعد أول أعمالها السينمائية، وظهرت فى البرومو وغلب عليها الغموض والإثارة، ولكن بدون توضيح طبيعة أحداث الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة الفيلم، بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

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