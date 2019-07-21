نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بصورة جديدة وهي تُدرِّب ابنتها الصغرى على السباحة

تحاول الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تعويض أسرتها عن وقت انشغالها بحفلاتها وأعمالها الفنية، وخاصة خلال الموسم الصيفي، حيث تستغل وقت فراغها بالاستمتاع مع أفراد عائلتها.

في نفس الوقت، تحرص نانسي على مشاركة الفانز بتفاصيل مميزة من حياتها الشخصية، حيث فاجأت متابعيها بصورة جديدة تجمعها بمولودتها الثالثة "ليا" في حمام السباحة، معلقة عليها: "عندما أكون معك.. أكون في الجنة"، حيث نالت الصورة إعجاب فانز ومتابعي الفنانة.

يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بـ"ليا" من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى "ميلا" يوم 16 آيار/مايو 2009، والثانية "إيلا" يوم 23 نيسان/أبريل 2011.

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من ناحية أخرى، خضعت نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شربل بو منصور، اطلّت فيها بـJupsuit محتشم وأنيق، كما تزينت بماكياج لافت أبرز جمال ملامحها.

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نانسي تستعد لإحياء حفل غنائي يوم 20 تموز/يوليو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن.

أغنية "راجل وابن راجل" كانت آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر.

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