شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يعود للغزارة السينمائية.. يشارك فى 3 أفلام أبرزها خيال مآتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الكوميدي بيومى فؤاد فى 3 أعمال سينمائية دفعة واحدة هذا العام، حيث يعود بيومى إلى المشاركة بغزارة إلى سابق عهده، إذ يتعاون مع النجم أحمد حلمى فى فيلم "خيال مآته" ، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الضحى المقبل، ويشارك فى بطولته منة شلبى، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

كما يشارك بيومى فى فيلم "ديدو" بطولة النجم كريم فهمى، والمقرر طرحه فى موسم أفلام رأس السنة، ويشارك فى بطولته هدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت، فيلم "ديدو" تدور قصته في إطار لايت كوميدي، وتدور قصته حول فكرة "عقلة الأصبع"، والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

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ويشارك أيضا بيومى فؤاد فى بطولة فيلم "الاوضة الضلمة الصغيرة"، بطولة أكرم حسنى، والمقرر إستكمال تصويره الفترة المقبلة، من إخراج محمد سامى، حيث صور فريق العمل 72 ساعة فقط من الفيلم، وتوقف لظروف انتاجية، ومن المتوقع أن يعود التصوير خلال الفترة المقبلة .

كما ينتظر بيومى فؤاد، طرح مسلسله " حشمت فى البيت الأبيض"، "المسلسل فكرة محمد الشواف وسيناريو وحوار ورشة كتابة شارك فيها محمد أبو السعد وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع ، ومن إخراج مصطفى فكرى، وبطولة بيومى فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدى المرغنى، إسلام جمال، هبة عبد الغنى، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.