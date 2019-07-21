شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رسائل إنسانية يتضمنها فيلم "The Lion King".. أبرزها حب الخير والحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت في طريقك للسينما من أجل مشاهدة فيلم الإثارة والتشويق " The Lion King " ، فأنت على موعد خلال ساعتين مع عمل سينمائي يتضمن 6 رسائل "إنسانية" مهمة في الحياة من خلال أحداث خيالية وبعيدة عن الواقع، لكي تتعلم أن الحياة أبسط مما تكون، وهناك بعض الأشياء إذا تخليت عنها لن تقلل منك، بل تزيد احترامك في أعين الآخرين، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 6 رسائل لفيلم "The Lion King" وهى كالتالى:

خلال مشاهدة فيلم "The Lion King" ترى صناع الفيلم يقدمون الشبل "سيمبا" بعد ولادته كملك منتظر للغابة، التى يحكمها والدة "موفاسا"، وخلال سرد المقدمة، نجد مشهد مؤثر بين الأب وأبنه الصغير بنزهه فى الغابة، يعلمه أمور الحياة ويعطيه النصائح بحب ورعاية، كما يعلمه أن الشجاعة يجب أن تكون سلاحه الأول ليكون الملك المنتظر، فضلا عن تحذيره من الغرور والخوف، لنجد أن الرسالة الأولى فى الفيلم، "الأب هو المعلم الأول فى الحياة" .

وخلال الأحداث، نجد الأب والأم يوجهان ابنهما بحب تجاه عائلته، وتعليمه منذ الصغر الولاء والشعور بالخوف على عائلته وأشقائه وأقاربه، وذلك حينما قال الأب لأبنه "سيمبا"، تذكر الأمور الصحيحة فى حياتك وتعلم كيف تدبر أمر عائلتك"، لنجد أن العائلة "أولا".

"مش كل القريب منك بيحبك"، هى مقولة حياتيه، تنطبق على الأشخاص فى الحياة اليومية، وهى نقطة التحول فى فيلم "The Lion King"، حيث نرى أن العم "سكار" شقيق ملك الغابة "موفاسا" وعم "الشبل سيمبا" شعر بالغضب والطمع حينما أراد "موفاسا" تنصيب الشبل"سيمبا" كملك منتظر للغابة، لاسيما أن يشعر بأحقيته كملك خلفا لشقيقه، مما دفعه للتخطيط لقتل شقيقه "موفاسا" خلال أحداث الفيلم، وهى رسالة مضمونها "الحذر من اقرب الناس إليك".

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هرب الشبل "سيمبا" إلى حياة أخرى ومكان بعيد عن موطنه الأصل ، بعدما اجبره عمه "سكار" على ترك الغابة، خاصة بعد مقتل والده الذى حاول حمايته من هجوم السباع والضباع فى الغابة، حينما خطط "سكار" لقتل شقيقه ليستحوذ على الحكم، حيث جعل "سيمبا" يشعر بتأنيب الضمير، على تسببه فى مقتل والده، وهرب بالفعل "سيمبا" إلى مكان وحياة آخرى، ليتعرف على السنجاب "بومبا" والخنزير "تيمون" ، واللذان قدموا له الرعاية والحب حتى كبر وأصبح اسدا شرسا كبيرا، وساعداه على اعتلاء العرش مرة أخرى فى نهاية الأحداث .

دائما ما يدفع الطمع والجشع إلى الفشل بل إلى الدمار، وهو ما وقع فيه العم "سكار" ، حينما أراد الأستحواذ على حكم الغابة، وقتل أخيه بدون رحمة طمعاً وجشعاً فى إعتلاء الحكم، لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، ويعاد الزمن، وتنقلب الضباع أصدقاء "سكار" عليه، ويفلت منهم بعد معركة دامية وإسالة الدماء، ليقرر"سيمبا" تنفيذ حكم "الهرب" فى عمه، مثلما فعل معه حينما كان صغيرا.

"الخير دائما ينتصر"، هى مقولة ثابتة عرفتها الخليقة منذ البداية، ورغم ما يمر به المرء من أزمات وانكسارات وصعاب فى حياته على خلفية الشر والحقد والغيرة والحسد، إلا أن الخير ينتصر فى النهاية مهما طال الزمن، لذلك انتصر "سيمبا" فى نهاية الأحداث ، واعتلى عرش أبيه كملك للغابة .