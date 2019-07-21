شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التقييمات الإيجابية للموسم الجديد.. جزء رابع من la Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير عن اتجاه الشركة المنتجة لمسلسل الدراما الإسبانى la Casa De Papel لطرح موسم رابع جديد، بعد التقييمات الإيجابية التى حظى عليها الموسم الثالث الذى طرح أمس عبر إحدى الشبكات العالمية.

ويأتى الموسم الثالث والجديد فى 10 حلقات، يسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB .