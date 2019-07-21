- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت فرنجية في الصور وهى تحمل طفلها جاستن وتقبله، وعلقت "فرنجية" على الصورة قائلة: "أنا أول حب له، أول قبلة، أول صديق، أنا أمه، وهو عالمي، بارك الله فيه".
يُذكر أن لاميتا فرنجية تحرص على التواصل مع جمهورها بنشر صور من حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| لاميتا فرنجية تنشر صورا مع نجلها: "هو عالمي كله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.