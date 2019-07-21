صور| لاميتا فرنجية تنشر صورا مع نجلها: "هو عالمي كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت فرنجية في الصور وهى تحمل طفلها جاستن وتقبله، وعلقت "فرنجية" على الصورة قائلة: "أنا أول حب له، أول قبلة، أول صديق، أنا أمه، وهو عالمي، بارك الله فيه".

يُذكر أن لاميتا فرنجية تحرص على التواصل مع جمهورها بنشر صور من حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.