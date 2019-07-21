أسماء أبو اليزيد بعباءة حمراء في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت أسماء بإطلالة جديدة، إذ ارتدت عباءة حمراء، وزينتها بالإكسسوارات. وشاركت أسماء في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل هوجان، بطولة الفنان محمد إمام، أوس أوس، كريم محمود عبدالعزيز، رياض الخولي، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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