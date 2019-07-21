بعد نشرها صور زفافيهما.. طليقة ماجد المصري تنشر صورة نادرة مع فرقتهما الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منى إش إش صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تجمعها بطليقها الفنان ماجد المصري وفرقتهما الموسيقية.

وعلقت منى على الصورة: " الدويتو الغنائي ماجد ومنى وفرقتهم الموسيقية، عصر النجاح والتألق، ذكريات لا تموت".

وجاءت هذه الصورة بعد أن اَثارت إش إش الجدل مؤخرًا بنشرها صور من حفل زفافيهما.

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كانت بعض التقارير قد خرجت تتحدث عن علاقة ماجد المصري وزوجته السابقة منى أش أش، بعد نشرها صورا من حفل زفافيهما، ليرد ماجد المصري في بيان يطالب فيه بعدم التدخل في حياته الشخصية إلا من خلال التصريحات، ونشر صورا مع زوجته الحالية رانيا أبو النصر، عبر حسابه على إنستجرام، وخرجت بعدها منى أش أش، متعجبة من التعامل مع الأمر، وتساءلت هل على المطلقين أن يتعاملوا بشكل سيئ، خاصة عندما يكون بينهما أولاد، وأوضحت أنها بصدد كتابة مذكراتها وتحكي فيها عن التعاون الفني الذي جمعها بماجد في بداية حياتهما الفنية.

يذكر أن ماجد تزوج من إش إش وأنجب منها ابنيهما "أحمد وماهيتاب"، ثم تزوج للمرة الثانية من رانيا أبو النصر وأنجب منها أدم وداليدا.