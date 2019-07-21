هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، على هامش حضورها حفل زفاف نجل مصمم الأزياء إيلي صعب.
وظهرت هيفاء في الصور بفستان سواريه من اللون الأزرق، مفتوح من الجنبين، وعلقت على الصور: "الأزرق ليس لون الصبي".
وكانت هيفاء قد حرصت على حضور زفاف نجل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، أول أمس، وحضر الحفل كل من الفنان عاصي الحلاني، واليسا، ونانسي عجرم.
وأحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا، الخميس 11 يوليو الجاري، في الساحل الشمالي، وهو الحفل الأول بعد تعرضها لأزمة صحية الفترة الماضية.
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