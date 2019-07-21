محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة هايدي موسى مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت موسى في الصور بإطلالة ناعمة، دون مكياج، وارتدت بلوزة بيضاء. وطرحت الفنانة هايدى موسى عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، أغنية "أنا اتعودت"، في شهر أبريل الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| هايدي موسى دون مكياج في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.