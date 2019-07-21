فيلم جديد مشتق من مسلسل The Walking Dead

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة مواسم جديدة وصلت لتسعة أجزاء تم عرضها من مسلسل الفانتازيا والرعب الشهير The Walking Dead، قرر القائمون على العمل، إنتاج فيلم جديد مشتق من نفس الأحداث، على أن يعرض منتصف العام المقبل.
ومن المقرر أن يجسد الممثل العالمى أندرو لينكولن، شخصية البطل فى أحداث الفيلم الجديد، الذى سيعرض فى دور العرض السينمائى ولن يعرض عبر الشبكة التلفزيونية على غرار المسلسل.
وتنتظر شبكة AMC عرض الموسم العاشر من السلسلة الشهيرة، بداية العام المقبل، بعد أن كشفت عن بعض اللقطات لشخصيات الموسم الجديد منذ أيام.
ودارت أحداث الجزء الأخير من المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، فيتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.
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