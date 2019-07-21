شكرا لقرائتكم خبر عن فى لوس أنجلوس.. هالزى ترتدى حذاء من Dr Martens سعره 139 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من ظهور النجمة هالزى دائما بإطلالات بسيطة إلا أنها تركز على أدق التفاصيل لكى تبدو خاطفة للأنظار والاذهان.

التقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لـ هالزى أمس الجمعة، وذلك خلال تجولها فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت النجمة الشابة ذات إطلالة كاجوال مميزة.

وظهرت هالزى مرتدية بلوزة فضفاضة باللون الأبيض مع شورت قصير باللون الأسود، فى حين اختارت حذاءها من مجموعة تصميمات دار أزياء "Dr Martens" سعره 139 جنيه استرلينى.

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