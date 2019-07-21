شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه الكبير.. دور العرض بكندا تستقبل فيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل صالات العرض الكندية فيلم "الممر" فى عرضه الأول بكندا، السبت المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم فى مصر والدول العربية، وواصل الفيلم نجاحاته حيث يعرض حاليا فى السينمات، ووصلت إيراداته إلى 65 مليون جنيه بعد 6 أسابيع عرض.

الفيلم للمخرج الكبير شريف عرفة، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 حتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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الفيلم من إنتاج هشام عبد الخالق، ويجسد شخصيات الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم النجم أحمد عز، هند صبرى، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس ومحمد فراج الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار الشاعر الغنائى أمير طعيمة.

"الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر فى خمس مدن هى السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تمت الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.



