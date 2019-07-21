فيديو.. جرش للثقافة والفنون يكرم مصطفى شعبان ونقيب المهن التمثيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان جرش للثقافة والفنون برئاسة أيمن سماوى، فى دورته ال34، عدد كبير من نجوم الفن العربى على مسرح الصوت والضوء ، وذلك ضمن فرع مهرجان السينما برئاسة أيمن لطفى، والذى يقام للمرة الأولى، حيث كان فى السابق يقتصر المهرجان على الموسيقى والغناء فحسب.

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ومن المكرمين فى احتفالية السينما التى أقيمت اليوم ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، النجم مصطفى شعبان، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والفنان الكبير جمال سليمان، والفنان ون طارق لطفى وإياد نصار وطارق عبد العزيز وروجينا ومنذر رياحنة ومادلين طبر والسورية سلمى المصرى.

أحيا حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون على مدار اليوم وأمس وأمس الأول، عدد كبير من نجوم الأغنية بالوطن العربى منهم وائل كفورىونانسى عجرم ولطفى بوشناق وزين عوض وغيرهم، ومن المقرر أن يقام حفل غنائى ضخم للنجم الكبير محمد منير ضمن فعاليات المهرجان يوم السبت المقبل 27 يوليو.