ليلي اسكندر تهنيء مخرجة فيلم "سيدة البحر" بعد اختياره للعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ليلى إسكندر، المخرجة السعودية الشابة شهد أمين، بعد اختيار فيلمها "سيدة البحر" للعرض ضمن أسبوع النقاد، خلال الدورة المُقبلة لمهرجان فينيسيا السينمائي.

ونشرت إسكندر صورة من الفيلم عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك فيلم سيدة البحر في مسابقة مهرجان البندقية السينمائي، أسبوع النقاد"

وتابعت ليلي: " ألف مبروك للمخرجة والكاتبة السعودية شهد أمين، وكل من ساهم في هذا العمل".

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تدور أحداث فيلم "سيدة البحر"، حول قصة حياة فتاة يافعة، والتي تنشأ في قرية فقيرة تعيش على صيد السمك وتحكمها تقاليد مظلمة تتمثل في منح الإناث من أطفال القرية لحوريات البحر المتوحشة التي تعيش في المياه المجاورة، وحينما يحين الدور على حياة لتهب نفسها لتلك المخلوقات، ترفض حياة هذا الواقع المخيف وتقرر أن تتبع دربها والبحث عن ضالتها المنشودة، يسلّط فيلم "سيدة البحر"، الضوء على قوّة السينما في معالجة قضايا مهمة مثل الحرية والانتماء ودور المرأة، حيث يطرح رؤى عميقة تسبر أغوار الثقافة المعاصرة.

يُعد فيلم "سيدة البحر"، الذي تم تصوير أحداثه في سلطنة عمان، أول فيلم للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، يقوم ببطولة الفيلم كل من الممثّلة بسمية حجّار، أشرف برهوم، يعقوب الفرحان، فاطمة الطائي، تم إنتاج فيلم "سيدة البحر" من قبل فيلم سلوشنز

فيلم " سيدة البحر" إنتاج مشترك بين الإمارات والعراق والسعودية، وإشراف على الإنتاج المخرج السينمائي محمد جبارة الدراجي.