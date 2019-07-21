فيديو| بـ"قبلة".. شيماء سيف تهنئ زوجها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة شيماء سيف زوجها محمد كارتر، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت سيف فيديو عبر حسابها على إنستجرام وهي تقبله، وعلقت عليه: "كل سنة وإنت حب عمري، وتؤام روحى وصاحبي وكل دنيتي".

يذكر أن شيماء سيف ومحمد كارتر نشات بينهما قصة حب خلال عرض مسرحية أهلا رمضان، وتزوجا في أكتوبر الماضي.