فيديو| بـ"قبلة".. شيماء سيف تهنئ زوجها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة شيماء سيف زوجها محمد كارتر، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت سيف فيديو عبر حسابها على إنستجرام وهي تقبله، وعلقت عليه: "كل سنة وإنت حب عمري، وتؤام روحى وصاحبي وكل دنيتي".
يذكر أن شيماء سيف ومحمد كارتر نشات بينهما قصة حب خلال عرض مسرحية أهلا رمضان، وتزوجا في أكتوبر الماضي.
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