كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد خالد صالح: أتمنى العمل مع يحيي الفخراني.. ويوجه شكرا خاصا لـ "الخليج 365 الفني" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان أحمد خالد صالح، انه يتمني العمل مع عدد كبير من نجوم الفن ولكن يتمنى بشكل خاص العمل مع الفنان يحيي الفخراني، نظرًا لموهبته وإنسانيته.

ووجه أحمد، شكرًا خاصًا لـ"الخليج 365 الفني" بعد تكريمه خلال الندوة وذلك نظرا لمتابعة اخباره بشكل دائم، ونشر الاخبار بمصداقية.