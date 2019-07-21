صور.. جاكلين فرنانديز تخفي وجهها هرباً من الباباراتزي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ضبطت كاميرات الباباراتزي التي تلاحق المشاهير ممثلة السينما في بوليوود من أصل سيرلانكي جاكلين فرنانديز وهي تُخفي وجهها بقطعة قماش، في محاولة لإخفائها عن الكاميرات، وهي التي تحب عادة الوقوف والتقاط الصور لها.

أثارت فرنانديز العديد من التساؤلات بهذا الموقف المغاير لطبيعتها، ذهب البعض إلى القول: “لم نفهم لماذا لم تظهر وجهها، ربما كانت لديها طفح جلدي أو شيء ما على وجهها، بينما قال أخرون أنه ربما لديها تسريحة شعر جديدة لمشروعها السينمائي الجديد لم تكن تريد الكشف عنه في هذا الوقت.

الممثلة التي ظهرت آخر مرة في فيلم “السباق 3”، بطولة سلمان خان، كانت ترتدي قميصًا أبيض وسروال جينز أزرق وتستخدم قطعة قماش وردية لتغطية وجهها بالكامل، وبحسب ما ورد، لم تقم بإزالة القماش حتى عندما دخلت إلى سيارتها وابتعدت.

وفي الوقت نفسه، على جبهة العمل، يُقال إن الممثلة ستُرى لاحقًا في فيلم ” Kick 2 ” بطولة سلمان خان، وسيقوم بإنتاج ساجد ناديوالا، وقد تم تحديد موعد إصداره في عيد الميلاد 2019.