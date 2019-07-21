هازال كايا ببطن منتفخ بعد أن دخلت شهرها الخامس من الحمل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت علامات الحمل تظهر بشكل أكثر وضوحاً على الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة»، بعد أن دخلت شهرها الخامس من الحمل.

هازال ظهرت في صورة جديدة مع إحدى صديقاتها التي بدت تضع يدها على بطن الفنانة التركية المنتفخة، مداعبة جنينها، في الوقت الذي ارتسمت ابتسامة قوية على وجه صاحبة شخصية «نهال»، مما عكس سعادتها وحماسها بتجربة الحمل التي تعيشها لأول مرة.

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يُذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية.

هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.