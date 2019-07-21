إيلي صعب يحتفل بزفاف نجله في أجواء أسطورية بحضور مشاهير ونجوم لبنان.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل المصمم اللبناني إيلي صعب بزفاف نجله «إيلي صعب جونيور» على خطيبته كريستينا مراد، بحضور نخبة من ألمع نجوم ومشاهير لبنان في مختلف المجالات.
حفل الزفاف، سبقه، سهرة خاصة اقامها المصمم العالمي على الطراز العربي في مطعم بأعلى منطقة فاريا، حيث ارتدى العريس وعائلته وأصدقائه العباءات، في الوقت الذي تألقت فيه العروس بـJumpsuit أبيض شديد الأناقة، متضمناً حزام ذهبي ابرز جمال قوامها، مع الكاب الطويل ذو الخيوط الذهبية البراقة، من مجموعة إيلي صعب الأخيرة للـ«هوت كوتور» كما زينت جبهتها بإكسسوار ذهبي ضاعف جمال طلّتها.
وفي بطريريكية بكركي، اقيم عقد القران، حيث اطلّت العروس بفستان ملكي من توقيع صعب، ابهر الحضور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد انتشار صور ومقاطع فيديو من عقد القران، حيث بدت العروس في طلّة أميرة تفوح أناقة وجمال.
العروس كان لها طلّة أخرى في حفل الزفاف الذي حرص صعب على اقامته في مدينته اللبنانية فقرا، حيث سرقت كريستينا الأنظار وآسرت القلوب بفستان ذهبي منفوش براق، أيضاً حمل توقيع المصمم العالمي إيلي صعب.
تفاصيل الزفاف كلها وصفها الحضور بالأسطورية، حيث لبى دعوة المصمم العالمي نخبة من مشاهير لبنان، ومن أبرزهم رئيس الوزراء سعد الحريري، النجم عاصي الحلاني وعائلته، النجمة هيفاء وهبي، والفنانة إليسا، كما احيت الزفاف النجمة نانسي عجرم.
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