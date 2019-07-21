ريهام سعيد تكشف سبب تدهور حالتها الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد سبب تدهور حالتها الصحية، وزيادة خطورة الميكروب الذي أصابها مؤخرا.

ريهام نشرت مقطع فيديو لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه أثناء مشاركتها احتفال المصريين بإنطلاق بطولة الأمم الأفريقية في شوارع مصر، مؤكدة أنها في هذا الوقت كانت مريضة ونصحها الطبيب بعدم الحركة لكنها لم تستمع لنصيحته.

الإعلامية المصرية كتبت تعليق على الفيديو: “صحيح ساعتها كان الدكتور منعني من الحركة ونزلت ومسمعتش الكلام واتسبب في اللي أنا فيه بس هافضل اقول بصوت عالي اوي تحيا مصر. احنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطولة نفتخر بيها امام العالم تحيا مصر”.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أصيبت بميكروب شديد في الأنف من الداخل، وخضعت لعملية دقيقة، وهي الآن تخضع لعلاج مكثف، وستسافر لمتابعة الحالة في الخارج .

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وكشفت ريهام تفاصيل صادمة عن مرضها وعن وضعها الصحي الحالي، حيث قالت فيه أن مرضها ليس جلدي كما أشيع وأن “وجهها موقعش” كما تردد، لكنها أصيبت بميكروب نظرا لضعف جهازها المناعي بسبب حالتها النفسية الصعبة جراء الحرب التي تعرضت لها خلال الأربع سنوات الماضية.

وأكدت أن الميكروب أصابها بجانب أنفها، في ما يعرف بمنطقة “مثلث الموت”، حيث أن هذه المنطقة مكونة من غضاريف فقط، وهو ما يصعب علاجها بالأدوية.

وكشفت أنها أجرت عملية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل، حيث قالت: “خضعت لعملية إزالة أنفي بالكامل، وكنت سأقضي حياتي مشوهة بدون أنف، لولا تدخل أحد الأطباء الكبار وإجرائه لعملية بناء أنف جديد عن طريق أخذه لغضاريف من أذني”.