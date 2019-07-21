دعوى قضائية جديدة ضد محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقام أشرف عبدالعزيز، محامي محمد عبدالمتعال، رئيس مجموعة قنوات “mbc مصر”، دعوى قضائية ضد الفنان المصري محمد رمضان.

عبدالمتعال طالب رمضان خلال الدعوى بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، وتعويضاً أدبياً قدره مليونا جنيه عما أصاب موكله من أضرار مادية وأدبية.

الدعوى استندت إلى صدور حكم نهائي ضد رمضان في شهر يونيو الماضي، بتغريمه 10 آلاف جنيه وإلزامه بالتعويض المدني 10001 جنيه، بتهمة السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات “mbc مصر”، مع قبول الاستئناف المقدم من رمضان شكلًا على حكم حبسه.

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وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد قضت بتأييد الحكم الصادر ضد محمد رمضان، بتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلغاء الحكم بحبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك في اتهامه بالسب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات “إم بي سي”.

وكان أشرف عبدالعزيز، المحامي عن محمد عبدالمتعال أقام دعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته كل المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية وقام فيه بسب محمد عبدالمتعال.

وأوضح أشرف عبدالعزيز أنه طالب بُمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306, و307، و308.