شيماء سيف تحذر جمهورها من النصب باسمها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذرت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها من صفحة مزيفة على موقع “الفيس بوك” تحمل اسمها.

شيماء حذرت متابعيها من عدم التعامل مع هذه الصفحة، خوفا من تعرضهم لعليات نصب باسمها، حيث قالت: ” في حد عامل أكاونت على Facebook، مزيف باسمي وبيقول اللي عايز يمثل يكلمني، وكلام فاضي وممكن يكون بينصب على الناس”.

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الفنانة المصرية أضافت: “فحبيت أبلغ إني ماليش أي ‏أكاونت على Facebook، ولا بيدج ولا أي حاجة خالص، واللي يلاقيه يعمل ريبورت من فضلكم”.‏

وكانت الفنانة المصرية شيماء سيف قد قامت مؤخرا بأدا مناسك العمرة برفقة زوجها، وشاركت متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها هناك.

شيماء ظهرت في الصورة من داخل الحرم المكي وكانت ترتدي ملابس الإحرام وعلقت عليها قائلة: “أحلى حلم حلمته اتحقق اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك ربنا يكتبها لكل الى بيتمناها”، وحصدت صورتها على العديد من تعليقات متابعيها الذين هناؤها على العمرة داعين الله أن يتقبلها منها.