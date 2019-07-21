هاني شاكر يكشف أسباب ابتعاده عن التمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدم الفنان المصري هاني شاكر عدد من الأفلام السينمائية في بداية حياته الفنية، إلا أنه ابتعد عن السينما بعد ذلك لسنوات طويلة وحتى وقتنا الحالي.

الفنان المصري كشف سبب ابتعاده عن السينما كل هذه الفترة، بقوله: ” السينما في السنوات الماضية ابتعدت عن الأفلام الغنائية، واتجهت إلى أفلام الأكشن والمخدرات والمطاردات وهو ما لا يتناسب معي”.

وكشف، خلال استضافته في برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، أن هناك عملاً درامياً مع السيناريست أيمن سلامة في انتظار أن يتم التحضير له.

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كما أكد شاكر أنه لا يرفض أن يعود إلى غناء تترات الأعمال الدرامية، لافتا إلى أنه كان من أوائل المطربين الذين غنوا التترات حتى أصبحت موضة.

يذكر أن الفنان المصري هاني شاكر قد بدأ حياته الفنية صغيراً، وكانت أول دخوله في عالم الفن عام 1966 في فيلم (سيد درويش) حيث قام بدور سيد درويش في صغره، وقد تم اختياره من بين عشرات الأولاد، ثم شارك مع عبدالحليم في أغنية (بالأحضان) حيث كان من ضمن الكورال، أول من اكتشف صوت هاني شاكر هو الموسيقار محمد الموجي في نهاية عام 1972، حيث غنى له أول أغنية بعنوان (حلوة يا دنيا).

قدم هاني شاكر طوال مشواره الفني ثلاثة أفلام سينمائية فقط من بطولته، وهي: “عندما يغني الحب”، و”عايشين للحب”، و”هذا أحبه وهذا أريده”، بالإضافة إلى فيلم “سيد درويش” ولذي شارك فيه وهو في مرحلة الطفولة.