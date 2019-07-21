ماجي بوغصن تحصل على «لوك» جديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن على «لوك» جديد، وحرصت على استعراضه للفانز بمقطع فيديو من داخل أحد صالونات تصفيف الشعر.

ماجي قصت شعرها، وحصت على تسريحة مختلفة، وهي الطلّة التي اختصرت من عمر النجمة اللبنانية الكثير، وجعلتها تبدو أكثر حيوية وجاذبية بحسب آراء محبيها.

من ناحية أخرى، ماجي بوغصن شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «بروفا» أمام النجم المصري أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، وغيرهم، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج إيغل فيلم.

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على الجانب السينمائي، كان فيلم «Time out» آخر أعمال ماجي، وقد شاركت في بطولته أمام ​يورغو شلهوب​، وسام صباغ، و​سام سعد​، ​كريستيان زغبي​، مسا حبيب، ​بيار شمعون​، ​سمارة نهرا​، ​هند باز​ وغيرهم، والفيلم من انتاج eagle films للمنتج جمال سنان، ومن إخراج رامي حنا، وتأليف كلود صليبا.

يُذكر أن ماجي بوغصن متزوجة من المنتج اللبناني جمال سنان، ولديها منه طفلين هما «ريان ويارا».