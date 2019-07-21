بسمة تتألق بالأحمر في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية بسمة لجلسة تصوير جديدة مع المصورة فرح حسني.

بسمة شاركت جمهورها في عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان أحمر أقرب للبالطو.

الفنانة المصرية لفتت الأنظار من خلال إكسسوارات لامعة وتسريحة شعر بسيطة، وبدت في كامل أناقتها، وتلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور التي تغزلت فيها.

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بسمة انفصلت مؤخرا عن زوجها ووالد ابنتها ناديا السياسي عمرو حمزاوي، بعد زواج استمر 6 سنوات، وأكدت بسمة أن كل منهما يحافظ على علاقة الصداقة حرصا على ابنتهما.

الفنانة المصرية تزوجت من عمرو حمزاوي في عام 2012، بعد قصة حب نشأت بينهما، وسافرت بسمة معه لأمريكا، وابتعدت عن الفن لفترة اهتمت فيها بابنتها.

وعادت بسمة رمضان قبل الماضي لتشارك في مسلسل رمضاني «اختفاء» بطولة الفنانة نيللي كريم وهشام سليم ومحمد ممدوح.

بسمة تنتظر عرض فيلم “رأس السنة” الذي تشارك في بطولته إلى جانب إياد نصار وإنجي المقدم وأحمد مالك وشيرين رضا، من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.