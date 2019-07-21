هنادي الكندري تكشف لأول مرة سبب خلعها للحجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري لأول مرة السبب الذي دفعها لخلع الحجاب، وذلك بعد دخولها المجال الفني.

الفنانة الكويتية عبرت عن ندمها على خلعها للحجاب، حيث قالت، خلال استضافتها في لقاء تليفزيوني: “أنا أتحجب بإرادتي وخلعته بإرادتي، وأنا ترى متعسفة إني قطيت الحجاب وأتمنى إني أرجع ألبس الحجاب”.

وعن سبب خلعها للحجاب، قالت: “أنا إنسانة مزاجية لأبعد الحدود.. أنا أصلًا لبسته غلط.. يعني الحجاب يا تلبسينه صح يا إما لا تلبيسه.. لأن علاقتك برب العالمين مو بالحجاب بس.. وأنا كنت ألبس تربون وأحط ميك أب ولبسي كان سفور”.

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ومن جانبه، أكد زوج الفنانة الكويتية، المخرج محمد الحداد إنه لا يمانع أن ترتدي زوجته الحجاب من جديد، بل على العكس فإنه يحب شكلها بالحجاب، لكن على أن يكون الأمر بقناعة منها.

وهنادي الكندري ممثلة ومذيعة كويتية، عملت كصحفية في بدايتها في إحدى الصحف، ثم قدمت برنامج «رايكم شباب» الذي يبث على قناة الراي، ثم دخلت مجال الفن.

وفي بداية دخول هنادي للمجال الإعلامي كانت ترتدي الحجاب إلا إنها مع دخولها مجال التمثيل مع نهايات العام 2011 قررت خلعه.