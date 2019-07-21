جيهان خليل تستمتع برحلة سياحية في الأهرامات.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
قامت الفنانة المغربية جيهان خليل بعمل رحلة سياحية إلى أهرامات الجيزة بمصر.
الفنانة المغربية شاركت جمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بمجموعة صور لها أثناء استمتاعها برحلتها في الأهرامات.
جيهان عبرت عن إعجابها الشديد بالأهرامات، بقولها: “#egypt المكان الأكثر سحرا و جمالا و جلالا.. العشق من أول نظرة #مصر”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة.
وكانت الفنانة المغربية جيهان خليل قد شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل “علامة استفهام” بطولة الفنان محمد رجب، والفنان هيثم أحمد زكي، والفنانة ميريهان حسين، والفنانة كوكي، والفنان إدوارد، والفنان محمود البزاوي، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنانة نورهان، والفنان عماد رشاد، وغيرهم، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج تامر مرسي.
كما شاركت الفنانة المغربية مؤخرا في بطولة مسلسل “أبواب الشك” مع الفنان خالد سليم، والفنانة لقاء الخميسي، والقنانة عائشة بن أحمد، كما شاركت في بطولة فيلم “122” بطولة طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، وأمينة خليل وأحمد داوود.
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