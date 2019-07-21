الخلافات تشتعل مجددا بين عبدالله السدحان وناصر القصبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من مصالحتهما في شهر يناير الماضي، نشبت الخلافات مجددا بين الفنان السعودي عبدالله السدحان ومواطنه الفنان ناصر القصبي.

جاء ذلك بعد أن أقام القصبي دعوى قضائية ضد السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة “الهدف للإنتاج الإعلامي”، التي يملكانها وأنتجت مسلسلهما الشهير “طاش ما طاش”.

القصبي طالب في دعوته باسترداد سيارتين قديمتين موديل 82 وموديل 73 من السدحان، وهو ما أشعل غضب الأخير وهاجمه، على حسابه الخاص على موقع “تويتر” واتهمه بقلة المروءة.

السدحان كتب: “اليوم تلقيت اتصال من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رافع دعوى علي يطالب بسيرتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 الي عنده سطحةً يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها .. قلت المرؤه”.

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وكانت وقعت مصالحة بين الفنان السعودي ناصر القصبي، والفنان عبدالله السدحان في شهر يناير الماضي، برعاية تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

حيث أعلن تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر هيئة الترفيه، عن عودة القصبي والسدحان إلى العمل معاً مجدداً في العام الجاري، لافتا إلى أن ذلك سيكون من خلال هيئة الترفيه وقناة MBC.

وطلب آل الشيخ من النجمين الصعود إلى خشبة المسرح، فقابلهما الحضور بعاصفةٍ من التصفيق، وتعالت الصيحات عند الإعلان عن عودتهما للعمل معاً، تشجيعاً لهما على اتخاذ هذه الخطوة الفنية المهمة.

يذكر أن عبدالله السدحان وناصر القصبي كانا قد انفصلا فنيا بعد شراكة دامت لمدة 20 عاما في مسلسل “طاش ما طاش” الكوميدي الذي قدما منه مواسم كثيرة، وحقق جماهيرية واسعة.

عن أسباب انفصالهما فنيا بعد مسلسل “طاش ما طاش”، أكد السدحان أن القصبي هو السبب، حيث رد على سؤال أحد متابعيه حول هذا الأمر، قائلا: “سؤال غريب ليه عبدالله ما يرجع لزميله اولاً انا ما احب الريوس ثانياً انا ماتركت البلد واهلها مازلت في مكتبي الي قدم وسيُقدم لذا السؤال لغيري”.