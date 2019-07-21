ابنة أصالة تجبرها على الكشف عن عيب بوجهها لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة السورية أصالة على طبيعتها في صور جديدة جمعتها بابنتها الكبرى «شام»، وذلك بدون استخدام فلاتر تصحيح عيوب الوجه لأول مرة.

أصالة كشفت عن أن جمال ابنتها الطبيعي وحبها الكبير لها، اجبرها على مشاركة الفانز بهذه اللقطات، رغم عادتها على الظهور باستخدام الفلاتر، وارفقت الصور بتعليق كشفت فيه عن عيب بوجهها، وهو آثر لجرح على جبينها.

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التعليق جاء فيه: «شامتي والحمد لله مابتّحبّ الفلتر وبنفس الوقت بتحبّ تتصوّر..وأنا للأسف تعوّدت عيني على الصور مع أصحابي أوّ محبّيني بفلاتر كتيره ، إنّما بشوف أصدق الصور وأطّيبها هيّي الّلي بتحبها شاميتي .. فا جرح صغير بجبيني مابيضرّ ، وميكبّ مو حلو متل العاده ، كمان مو مشكله ، المهمّ الصّوره حقيقيّه والحبّ كبير ، وشامتي بحلاوة الشّام أحلى طبيعه ربّ العالمين خلقها ، شامي وطني ...شامي الطّبيعه السّاحره الّلي ماحدا غيّر بملامحها وبتمنّى تضلّها مع الطّبيعه توأم».

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «كبير الشوق»، وهي من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه آخر كليباتها لأغنية «بنت أكابر»، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.