بسمة بوسيل تداعب موج عروس البحر بأنوثة طاغية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل لجلسة تصوير جديدة ومختلفة، وذلك على أحد شواطئ الإسكندرية.

نجمة ستار أكاديمي نشرت لقطات من الجلسةن التي اختارت لها فستان أبيض طويل شفاف، ووضعت قبعة، بينما بدت في حالة انسجام واضحة مع موج بحر عروس البحر المتوسط، وهي اللقطات التي اثارت اعجاب فانز الفنانة.

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بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر الماضي، ويحرص الزوجان على عدم نشر صور كاملة الملامح لأطفالهم.

وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت بسمة بوسيل مجال التجميل، واطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.

يُذكر أن بسمة فاجأت متابعيها بطرح أغنية «كفاياك أعذار» للفنان تامر حسني، بصوتها، حيث لاقت الأغنية اعجاب فانز نجم الجيل، ومتابعي زوجته، حتى أن الكثيرين اعتبروها خطوة من بسمة للعودة إلى الغناء مرة أخرى بمباركة زوجها.