هيفاء وهبي تشهر أسلحة أنوثتها بطلّة زرقاء تفوح إثارة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة مواطنها المصمم العالمي إيلي صعب، وحضرت حفل زفاف نجله «إيلي صعب جونيور» على خطيبته كريستينا مراد، والذي اُقيم في فقرا بحضور مشاهير لبنان.

هيفاء سرقت أنظار الحضور بمجرد وصولها لمقر الحفل، حيث تألقت بفستان أزرق مكشوف الصدر والظهر، ومشقوق الجانبين لأعلى الفخذ، مسدله شعرها بشكل منحها طلّة تفوح أنوثة وإثارة، كما ارتدت طقم مجوهرات ماسية ضاعف بريق إطلالتها.

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يُذكر أن هيفاء كانت قد تعرضت لأزمة صحية، دخلت على إثرها للمستشفى، وقد نفت شقيقتها هناء ما اثير حول إصابة الفنانة بالكبد، وأوضحت سبب وعكتها الصحية في تصريحات قالت فيها: «عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة».

من ناحية أخرى، تستعد هيفاء وهبي لإمتاع الجاليا العربية بحفل ضخم تحييه في السويد، يوم 10 أغسطس المقبل.

ألبوم «حواء» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية على الساحة الغنائية، في الوقت الذي ظهرت فيه هيفاء وهبي كضيفة شرف في مسلسل «الواد سيد الشحات» لأحمد فهمي وهنا الزاهد، خلال الموسم الرمضاني المنتهي حديثاً.