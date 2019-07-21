خالد سليم يحذر من التعامل مع هذا الشخص.. وزيزي عادل تعترض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم الفنان المصري خالد سليم أحد أعضاء فريق عمله، وحذر من التعامل معه في أي شيء يتعلق بأعماله الفنية، مؤكد أنه استبعده من فريق عمله لأسباب مهنية وأخلاقية.

خالد نشر بيان على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، قال فيه: “تحذير هام، يحذر المكتب الفني الخاص بالفنان خالد سليم، التعامل مع المدعو محمد سمير، في أي شيء يتعلق بأعمال الفنان خالد سليم، الفنية بشكل عام”.

وأضاف: “علمًا بأن الفنان قد استبعده تمامًا من فريق عمله منذ أكثر من عامين، لأسباب مهنية وأخلاقية، وأن المدعو محمد سمير، لم يكن إلا مساعدًا ومرافقًا فقط للفنان ولم يكن مديرًا لأعماله مطلقًا”.

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الفنانة زيزي عادل أعلنت اعتراضها على كلام خالد سليم، ودافعت عن مدير أعمالها محمد سمير، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

زيزي كتبت: ” في البدايه عايزه اعترض علي الكلام اللي مكتوب عن لسان خالد سليم واللي بيكون ابن عمة محمد سمير وبينهم صله قرابه غير ان محمد كان مدير أعماله ٩ سنوات.. وعايزه أوضح ان محمد سمير هو مدير أعمالي بقاله سنتين وهو جدير بالثقه وكان في فتره كان محمد سمير مدير أعمالي انا و خالد سليم فى نفس الوقت مما أدى إلى الخلافات”.

وأضافت: “ومن خلال تعاملي مع محمد هو فاهم كويس جدا يعني ايه إداره.. و بيكون متواجد مع الفنان في أي مكان زي الاستوديو او في تصوير فيديو كليب أو جلسات تصوير وما شابه ذلك مش بس تواجده في الشغل اللايف”.

وتابعت: “وبالنسبة لكلام خالد سليم انه تم استبعاد محمد لأسباب مهنيه وأخلاقيه.. ف السبب هو أن محمد سمير اتفق على اداره أعمالي. واعترض خالد سليم ومتهيألي ان ربنا ميرضاش ان حد يوقف زرق داخل لشخص وده كان سبب انتهاء الشغل بينهم”.

واختتمت كلامها بقولها: “وحابه أوضح ان محمد سمير شخص يعتمد عليه مهنيا وأخلاقيا.. ومتهيألي ده مش رأي لوحدي لان محمد علي معرفه بفنانين وملحنين وشعراء وموزعين ومديرين أعمال كبار وممكن يقولو رأيهم فيه من خلال تعاملهم معاه”.