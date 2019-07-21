أحمد عز: لا أمتلك أي حسابات على مواقع التواصل.. والتجاهل هو الحل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري أحمد عز عن سعادته الشديدة لنجاح فيلمه الأخير «الممر»، وأكد أن الفيلم سيخلد في التاريخ لأنه فيلم حربي وطني.

عز قال إنه تشرف بالعمل مع كل فريق العمل، ووجه الشكر للفنانة هند صبري التي وافقت على الظهور بالفيلم كضيفة شرف، ووصفها بأنها رفيقة كفاحه، وشكر أيضا الفنان شريف منير.

الفنان المصري قال إنه لم يختر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر، ولكنه كان قرار المنتج هشام عبدالخالق وهو لم يعترض، مؤكدا أنه لم يخشى المنافسة مع أصدقائه الفنانين.

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أحمد عز نفى ما قيل بشأن تعرضه لإصابات خطيرة أثناء تصوير فيلم «الممر»، وأكد أن هذه مجرد شائعات، فهو تعرض لاصابات طفيفة فقط ولم يجر أي جراحة.

الفنان المصري أكد أنه دائما يختار التجاهل للتعامل مع أي شائعة، فالتجاهل هو الحل الأصوب، وكشف أنه قدم كل مشاهد الأكشن بنفسه ورفض وجود دوبلير.

أحمد عز نفى وجود أي حسابات شخصية له على مواقع التواصل، وأكد أن الفانز يقومون بأنفسهم بعمل حسابات له ويتداولون صور وأخبار له.

أما عن غيابه عن الدراما أكد عز في حوار مع مجلة «لها»، أنه لا يتعمد الغياب ولكنه يفض التواجد في السينما باستمرار، بينما يظهر دراميا كل 4 سنوات أو 5 وهذه خطته التي يسير عليها منذ سنوات.